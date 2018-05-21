Мэры Таллинна и Пекина подписали договор о сотрудничестве

Сегодня в ходе визита мэра Таллинна Таави Ааса в Китайскую Народную Республику состоялась его встреча с мэром Пекина Чэнь Цзинином, во время которой был подписан договор о сотрудничестве двух столиц.

"Это — символический шаг к переходу на более высокую ступень контактов с Пекином, — подчеркнул Аас — Уже сама по себе встреча на таком уровне — свидетельство позитивного развития отношений. Теперь надо наполнить этот договор реальным содержанием".

Договор состоит из девяти пунктов и декларирует необходимость сотрудничества, в первую очередь, в таких сферах, как электронное управление и развитие "умного" города, озеленение, обработка отходов, общественный транспорт и энергосбережение, а также туризм и культурный обмен.

Стороны обещают содействовать налаживанию прямых контактов между технологическим парками, предприятиями, учреждениями культуры, образования и объединениями гражданского общества.

На встрече и приеме в честь эстонского гостя присутствовал также посол Эстонии в Китае Мартен Кокк.