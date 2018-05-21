21.05.2018, 20:55

Мэры Таллинна и Пекина подписали договор о сотрудничестве

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rus.delfi.ee
EST
Hiina, Peking
Hiina, PekingFoto: Raimo Poom

Сегодня в ходе визита мэра Таллинна Таави Ааса в Китайскую Народную Республику состоялась его встреча с мэром Пекина Чэнь Цзинином, во время которой был подписан договор о сотрудничестве двух столиц.

"Это — символический шаг к переходу на более высокую ступень контактов с Пекином, — подчеркнул Аас — Уже сама по себе встреча на таком уровне — свидетельство позитивного развития отношений. Теперь надо наполнить этот договор реальным содержанием".

Договор состоит из девяти пунктов и декларирует необходимость сотрудничества, в первую очередь, в таких сферах, как электронное управление и развитие "умного" города, озеленение, обработка отходов, общественный транспорт и энергосбережение, а также туризм и культурный обмен.

Стороны обещают содействовать налаживанию прямых контактов между технологическим парками, предприятиями, учреждениями культуры, образования и объединениями гражданского общества.

На встрече и приеме в честь эстонского гостя присутствовал также посол Эстонии в Китае Мартен Кокк.

Таави Аас убежден, что дружеские отношения с 21-миллионным Пекином открывают для таллинцев новые возможности, в том числе для расширения кругозора.

"Центр тяжести в мире все больше клонится в сторону Азии, и мы не можем этого не учитывать, — отметил Аас. — К примеру, они опередили нас в области мобильных платежей, в области борьбы с выхлопными газами они дают Европе фору, поэтому есть все основания поинтересоваться их опытом".

Визит, по мнению Ааса, сыграл позитивную роль в части ознакомления китайских друзей с возможностями учебы в Таллинне и Эстонии, туризма к нам и Эстонией и ее столицей как удобным местом для развития предпринимательства.

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