Мэры Таллинна и Хельсинки обсудили перспективы сотрудничества

Сегодня в Доме Поска состоялась первая встреча новых мэров Хельсинки и Таллинна — Яна Пеллерво Вапаавуори и Таави Ааса, на которой обсуждались перспективы развития сотрудничества двух столиц, в том числе создания двуединого города и туннеля между столицами.

В беседе принял участие посол Финляндии в Эстонии Кирсти Наринен, передает Раэпресс.

Вапаавуори был избран мэром Хельсинки 1 июня, а Таави Аас — 9 ноября минувшего года. Следующая их встреча запланирована на начало лета и должна состояться в Хельсинки.

До сих пор такие встречи проходили два раза в год, но новый мэр Хельсинки заявил, что ему этого кажется недостаточно и, вероятно, надо подумать о более частых контактах.