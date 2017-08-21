21.08.2017, 20:44

Меркель и Макрон посетят Таллинн 29 сентября

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Меркель и Макрон посетят Таллинн 29 сентября
Foto: PATRICK KOVARIK, AFP

Канцлер ФРГ Ангела Меркель примет участие в саммите ЕС по цифровам технологиям, который пройдет 29 сентября в Таллинне.

То, что Германию на этой встрече будет представлять Меркель, в понедельник, 21 августа, подтвердил новостному порталу ERR председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

Эстония организует эту встречу как председатель совета ЕС. В ней примут участие главы государств и правительств стран ЕС.

24 сентября в Германии пройдут парламентские выборы, но Меркель будет представлять страну даже в том случае если после них не будет переизбрана на пост канцлера.

На встречу 29 сентября планирует прибыть и президент Франции Эммануэль Макрон, для которого это будет первый визит в Эстонию.

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