Меркель и Макрон посетят Таллинн 29 сентября

Канцлер ФРГ Ангела Меркель примет участие в саммите ЕС по цифровам технологиям, который пройдет 29 сентября в Таллинне.

То, что Германию на этой встрече будет представлять Меркель, в понедельник, 21 августа, подтвердил новостному порталу ERR председатель парламентской комиссии по иностранным делам Марко Михкельсон.

Эстония организует эту встречу как председатель совета ЕС. В ней примут участие главы государств и правительств стран ЕС.

24 сентября в Германии пройдут парламентские выборы, но Меркель будет представлять страну даже в том случае если после них не будет переизбрана на пост канцлера.

На встречу 29 сентября планирует прибыть и президент Франции Эммануэль Макрон, для которого это будет первый визит в Эстонию.