Мэрия Маарду: вывоз мусора — проблема товариществ и жильцов, не надо парковаться у баков!

В ответ на обвинения со стороны жителей Маарду и оппозиционных депутатов городского собрания в плохой организации вывоза мусора, опубликованные на нашем портале, пресс-служба мэрии прислала свой комментарий. Приводим его в полном объеме.

Согласно закону об организации местных самоуправлений, на городе лежит ответственность за утверждение порядка утилизации мусора и организацию вывоза бытовых отходов.

Как сообщалось раньше, конкурс на вывоз мусора в Маарду с 1 марта выиграла фирма AS Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus, о чем были своевременно оповещены все частные и многоквартирные дома.

С фирмой-перевозчиком товарищества и обслуживающие многоквартирные дома фирмы заключили договора, согласно которым вывоз мусора производится в определенные дни по известному домам графику. По расписанию контейнеры должны были быть вывезены 30 марта, в пятницу. К сожалению, мусороуборочная машина не имела физической возможности опустошить мусорные баки, потому что прямо перед ними были плотно припаркованы автомобили. На опубликованных фотографиях ясно видно наличие желтой линии, запрещающей парковку и припаркованных рядом с ней автомобилей. Предъявлять фирме-перевозчику претензии по поводу не вывезенного мусора является в данной ситуации некорректным.

Закрывать глаза на ситуацию с переполненными мусорными контейнерами после долгих выходных нельзя, потому что в интересах каждого из нас чтобы наши дворы были чистыми и опрятными. Бесконечное выписывание штрафов владельцам неправильно припаркованных автомобилей не является в долгосрочной перспективе эффективной мерой. Важнее этого предотвращение возникновения таких ситуаций. Для этого необходимо тесное сотрудничество мэрии, квартирных товариществ и фирмы-перевозчика мусора. На ближайшем апрельском семинаре для квартирных товариществ этот вопрос будет обязательно рассмотрен и приняты соответствующие меры для того, чтобы подобные ситуации не повторялись.