Мэрия Маарду: ситуации, когда у автобусов на ходу отваливаются колеса и двери, абсолютно неприемлемы

В последнее время качество услуг фирмы-перевозчика AS Temptrans вызвало много обоснованных нареканий и жалоб со стороны жителей Маарду, признают исполнительные власти города, отмечая, что им поступило много вопросов, на которые они считают необходимым ответить.

АS Temptrans является частной коммерческой фирмой, которая обслуживает общественные и коммерческие линии по маршруту Маарду — Таллинн — Маарду, а также занимается перевозкой пассажиров на линиях дальнего следования по направлениям Россия, Украина, Беларусь. Фирма не является муниципальным предприятием Маарду и город не владеет акциями этой фирмы, отмечает мэрия Маарду в своем комментарии.

Перевозка пассажиров на маардуских линиях (общественных и коммерческих) организована Центром общественного транспорта Харьюмаа, который проводит конкурсы госпоставки/тендеры на поиск транспортных фирм для обслуживания публичных линий или выдает разрешения на перевозку по коммерческим линиям. Город Маарду не имеет отношения к проведению данных тендеров и не выдает разрешения на перевозку. Отношения Маарду с частной фирмой-перевозчиком ограничиваются дотацией льготного проезда для жителей Маарду в автобусах AS Temptrans.

Конкурс на поиск оператора Маардуских общественных линий 100 и 101 был объявлен Центром общественного транспорта Харьюмаа 27 мая 2015 года. В конкурсе приняло участие 8 фирм, из которых самое лучшее предложение сделала AS Temptrans. Фирма была объявлена победителем тендера и с ней транспортный центр заключил договор об обслуживании общественных линий 100 и 101 сроком на 3 года. Договор истекает 31 декабря 2018 года.

Обслуживание AS Temptrans коммерческих линий 221, 203, 209, 286, 210 ja 285 производится на основании разрешений на перевозку, выданных Центром общественного транспорта Харьюмаа в конце 2015- начале 2016 года сроком на 5 лет (действительных до конца 2020 — февраля 2021 года).

Мэрия Маарду не удовлетворена качеством предоставляемых AS Temptrans жителям Маарду услуг перевозки. Нередки случаи, когда автобусы не следуют объявленному графику, пропускают остановки или люди должны ехать зимой в неотапливаемых автобусах. Ситуации, когда у автобусов на ходу отваливаются колеса и двери, абсолютно неприемлемы. По счастливой случайности никто из людей не пострадал.

В свете последних событий мэрия подготавливает официальное обращение в Центр общественного транспорта Харьюмаа с требованием проверить соответствие технического состояния автобусов общественных и коммерческих линий техническим нормам и требованиям безопасности и при необходимости сделать AS Temptrans соответствующее предписание.