Мэрия Маарду просит горожан сообщать о выбоинах на дорогах

Переменчивая зимняя погода с заморозками и оттепелями доставляет много головной боли городским коммунальным службам — наряду с регулярной работой по очистке городских улиц и тротуаров от снега и льда ведется активная деятельность по устранению ущерба, причиненного погодой асфальтным дорогам.

Мэрия просит всех маардусцев сообщать о выбоинах на проезжих улицах, которые препятствуют безопасному движению.

По словам мэра Маарду Владимира Архипова, из-за постоянного перепада температуры асфальтное покрытие местами просело, на многих участках дорог образовались выбоины.

”Городские коммунальные службы постоянно следят за состоянием дорог, а также ждут сообщений от горожан относительно тех выбоин, которые еще не были отмечены предупредительными знаками. На эти места мы установим соответствующие знаки и оперативно отремонтируем эти участки дороги. Прошу всех жителей города быть внимательными и осторожными при движении!” — добавил мэр города.

Об опасных выбоинах на дорогах можно сообщить в мэрию по телефону 6060745 или посредством электронной почты, отправив сообщение на адрес linnamajandusosakond@maardu.ee.