Мэрия Маарду поздравила самых маленьких жителей города

Сегодня в зале Маардуского центра досуга состоялся торжественный прием новорожденных горожан и их родителей, в котором приняла участие 15 семей. Мэр Маарду Владимир Архипов поздравил все присутствующие семьи и вручил самым маленьким маардусцам именные серебряные ложки, цветы и свидетельства, сообщает Маардуская горуправа.

По словам Владимира Архипова, одной из основных задач горуправы является улучшение демографической ситуации в городе и поддержка семей, имеющих маленьких детей. ”Не так давно мы увеличили размер пособия по рождению на второго ребенка и упростили порядок его получения, выросло также и пособие для первоклассников. Мы обновляем детские игровые площадки, и в самом ближайшем будущем начнется строительство современного детского сада в Мууга”, — произнес мэр в приветственной речи.

”Дети — наша радость и богатство, поэтому я искренне желаю всем семьям мира, любви и взаимопонимания. Пусть в ваших домах всегда звучит детский смех!”, — добавил он.

В торжественном приеме вместе с родителями приняли участие Аннабель Моппель, Денис Валашас, Агата Тумас, Каролийна Ааса, Даниил Терещенко, Эрик Крылов, Виктория Саврицкая, Диана Петрова, Лийа Эркманн, Итан Шевченко, Егор Старинчиков, Авигея Тулякова, Майя Попович, Дмитрий Карпухин и Дмитрий Сахаров.