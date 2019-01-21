Мэрия Маарду объявляет конкурс идей "Сделаем город красивее"

Представляя свои идеи на конкурс, горожане помогут привлечь внимание мэрии к объектам, которые нуждаются в развитии, а также получить хорошую возможность для реализации своих предложений. Жители города могут предлагать идеи из разных областей жизни города — от спорта до возможностей проводить свободное время, от городского дизайна до охраны окружающей среды. Единственным ограничением является общая стоимость предложений, которая составляет 30 000 евро. Важно, чтобы идею было бы возможно претворить в жизнь в течении 2019 года и содержание объекта не повлекло бы за собой большие затраты для самоуправления в будущем.

Идеи можно представлять с 21 января по 19 февраля 2019 в электронном виде на портале VOLIS. Также можно подать идеи посредством электронной почты, прислав заполненный бланк на емайл linnavalitsus@maardu.ee или на бумаге почтой на адрес -Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111 Maardu (на конверте пометка ”Сделаем город красивее 2019”). Бланк можно скачать по ссылке

В середине февраля соберется состоящая из экспертов комиссия, которая рассмотрит все поступившие предложения и выберет среди них те, которые будут выдвинуты на народное голосование. При оценке идей будет учтены реалистичность предложений, их стоимость и возможность реализации в 2019 году. C 4 — 20 марта 2019 все зарегистрированные в Маарду жители в возрасте с 16 лет смогут отдать наиболее понравившимся идеям свой голос. Каждый сможет отдать свой голос максимально 2 идеям.