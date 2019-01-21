Мэрия Маарду объявляет конкурс идей "Сделаем город красивее"

Маардуская горуправа объявляет конкурс идей ”Сделаем город красивее”, в рамках которого горожане могут представить свои предложения по улучшению городской среды. Лучшие из предложенных идей будут профинансированы в общей сумме 30 000 евро. Свои предложения маардусцы могут отправить в горуправу до 19 февраля 2019.
По словам мэра Маарду Владимира Архипова, опыт проведения конкурса идей прошлого года показал, что у маардусцев есть много хороших идей и желание принять непосредственное участие в развитии города. ”В голосовании за лучшую идею в прошлом году приняло участие более 400 человек. Активность горожан позволила мэрии определить победителей и направить в общей сложности 30 000 евро на строительство технического здания для хранения спортинвентаря футбольного клуба Maardu Linnameeskond и лыж на городском стадионе и обустройство площадки Леннула в Мууга. Приняв во внимание большой общественный интерес горуправа в прошлом году построила в северной части Каллавере также и площадку для выгула собак.”, — сообщил мэр Архипов. ”Изменение города к лучшему начинается с ваших идей. Поэтому призываю всех быть активными и делиться своими предложениями, лучшие из которых мы претворим в жизнь”, -добавил он.
Представляя свои идеи на конкурс, горожане помогут привлечь внимание мэрии к объектам, которые нуждаются в развитии, а также получить хорошую возможность для реализации своих предложений. Жители города могут предлагать идеи из разных областей жизни города — от спорта до возможностей проводить свободное время, от городского дизайна до охраны окружающей среды. Единственным ограничением является общая стоимость предложений, которая составляет 30 000 евро. Важно, чтобы идею было бы возможно претворить в жизнь в течении 2019 года и содержание объекта не повлекло бы за собой большие затраты для самоуправления в будущем.
Идеи можно представлять с 21 января по 19 февраля 2019 в электронном виде на портале VOLIS. Также можно подать идеи посредством электронной почты, прислав заполненный бланк на емайл linnavalitsus@maardu.ee или на бумаге почтой на адрес -Maardu Linnavalitsus, Kallasmaa 1, 74111 Maardu (на конверте пометка ”Сделаем город красивее 2019”). Бланк можно скачать по ссылке
В середине февраля соберется состоящая из экспертов комиссия, которая рассмотрит все поступившие предложения и выберет среди них те, которые будут выдвинуты на народное голосование. При оценке идей будет учтены реалистичность предложений, их стоимость и возможность реализации в 2019 году. C 4 — 20 марта 2019 все зарегистрированные в Маарду жители в возрасте с 16 лет смогут отдать наиболее понравившимся идеям свой голос. Каждый сможет отдать свой голос максимально 2 идеям.