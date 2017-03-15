Мерике Мартинсон: свое здоровье считают хорошим 58,8% жителей Таллинна

В Таллинне — самая высокая в Эстонии средняя продолжительность жизни мужчин — 73,6 года. Об этом сообщила вице-мэр Таллинна Мерике Мартинсон, выступая на одном из семинаров проходящих сейчас Дней городов и волостей Эстонии с обзором состояния здоровья населения столицы и новой программы его укрепления.

Она отметила, что состояние своего здоровья как хорошее или даже отличное оценивают 58,8% жителей столицы против аналогичного показателя в 54,3% в целом по стране. Удовлетворено абсолютное большинство таллиннцев и состоянием городской среды — таковых насчитывается 95% от общего числа жителей. Приоритетом на ближайшее будущее стало усиление безопасности и укрепление здоровья молодого поколения, включая такие аспекты, как пропаганда вскармливания грудным молоком. регулярный контроль за состоянием здоровья детей, повышение их физической активности. Немаловажен и аспект воспитания воспитателей — в основном, родителей.

Второе важное направление — обеспечение равных возможностей путем развития системы социальных услуг, создания возможностей нормального существования даже семьям с небольшим доходом и ресоциализации. Большое внимание предстоит уделить совершенствованию системы здравоохранения, в том числе сокращению числа людей, не имеющих медицинской страховки, частичной компенсации визитов врача к детям и прочему.