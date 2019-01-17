17.01.2019, 13:05

Мэра Маарду Архипова и вице-мэра Кохтла-Ярве Бородина отправили на экзамен по эстонскому языку

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rus.delfi.ee
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Mairee Raadik.ÕS-i koostaja
Mairee Raadik.ÕS-i koostajaFoto: Vallo Kruuser

Мэр Маарду Владимир Архипов и вице-мэр Кохтла-Ярве Виталий Бородин к концу января 2020 года должны сдать экзамен по эстонскому языку на категорию С1. Такое предписание им сделала Языковая инспекция, сообщает rus.err.ee.

Факт, что у Архипова и Бородина нет документов, подтверждающих владение эстонским на высшем уровне, выяснился в ходе проверки, которую в конце 2018 года инициировала Языковая инспекция.

"28 ноября 2018 года Виталий Бородин сдавал экзамен на уровень С1, но не сдал его. Языковая инспекция сделала ему предписание сдать экзамен на С1", — сообщил Ильмар Томуск rus.err.ee.

"Владимир Архипов говорит на эстонском языке безупречно, но, поскольку у него нет документа о знании языка (Закон о языке требует наличия свидетельства, если лицо не получило образование на эстонском языке), то и ему было сделано предписание сдать экзамен на уровень С1", — пояснил Томуск.

"Предписание необходимо исполнять. Что тут еще можно делать? Буду готовиться, знаю, что экзамен сложный. Но постараюсь сдать", — сказал Виталий Бородин.

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