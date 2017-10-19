Мэр Тарту: подозреваемые в коррупции вице-мэры злоупотребили моим доверием

Оказавшиеся в центре коррупционного скандала вице-мэры Тарту Артем Суворов и Валмо Семиларски злоупотребили доверием своего начальника, мэра города и члена Партии реформ Урмаса Клааса.

Об этом накануне поздно вечером в прямом эфире "Актуальной камеры" (ETV) заявил сам Урмас Клаас, передает rus.err.ee.

По его словам, ситуация с задержанием двух его подчиненных — крайне неприятная, а для выяснения всех обстоятельств произошедшего власти Тарту намерены оказывать правоохранительным органам всестороннюю поддержку.

Клаас также признал необходимость усилить работу службы внутреннего контроля горуправы и ее профилактическую деятельность.

Мэр города еще раз повторил, что его возможная отставка никак не облегчила бы текущую ситуацию.

Вице-мэры Тарту, реформист Валво Семиларски и центрист Артем Суворов были задержаны в среду утром по подозрению в ряде коррупционных преступлений, в том числе во взяточничестве.