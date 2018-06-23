23.06.2018, 20:05

Мэр Таллинна в День победы: выстоять нам помогло взаимное доверие

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rus.delfi.ee
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Мэр Таллинна в День победы: выстоять нам помогло взаимное доверие
Фото: Раэпресс

Эстонское государство сумело выстоять, потому что между нами всегда в большей степени царило доверие, чем недоверие, говорится в сегодняшнем послании мэра Таллинна Таави Ааса по случаю Дня победы, сообщает Раэпресс.

"Мы отмечаем столетие со дня провозглашения манифеста независимости и 99-летие с момента, когда мы сумели отстоять эту независимость, - подчеркнул Аас. - Мы сумели выстоять, потому что у нас во все времена стремление к сотрудничеству превалировало над разногласиями".

Аас отметил, что народ Эстонии всегда понимал, что совершенствование своего государства, своего города, своей деревни - в наших собственных руках, что все мы - единое целое. Аас особо отметил добровольческий вклад в дело обороны страны и пожелал всему народу Эстонии, в том числе всем таллинцам, счастливых праздников Дня победы и Иванова дня.

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