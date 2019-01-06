06.01.2019, 17:38

Мэр Таллинна Таави Аас: православное Рождество следует сделать государственным праздником

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rus.delfi.ee
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Õigeusu Jõulud - jumalateemistus Nevski katedraalis
Õigeusu Jõulud - jumalateemistus Nevski katedraalis Foto: Karli Saul

Накануне Рождества, которое многие православные верующие отмечают по старому стилю 7 января, мэр Таллинна Таави Аас заявил, что в Эстонии этот праздник следовало бы сделать государственным.

"7 января, то есть первый день Рождества по православному календарю, должен быть выходным днем и государственным праздником, потому что православные тоже хотят отмечать свои знаменательные даты, как положено", - сказал Аас. "Православные являются крупнейшей религиозной группой как в Таллинне, так и во всей Эстонии, и мы должны уважать их желание быть в этот день со своими семьями".

Аас отметил, что православие наряду с лютеранством явялется частью эстонских традиций. К примеру, бывший ревельсикй градоначальник Яан Поска, возглавлявший делегацию Эстонии при заключении Тартуского мирного договора, был родом из православной семьи, как и автор Манифеста независимости Эстонии и ее первым президент Константин Пятс.

Аас утверждает, что у его предложения есть и экономический аспект. "Несомненно, каждый выходной день влияет на экономический рост, однако на праздники, как правило, наблюдается определенное увеличение потребления, что, в свою очередь, оказывает позитивное влияние на экономику", - сказал мэр Таллинна.

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