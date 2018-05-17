17.05.2018, 11:15

Мэр Таллинна Таави Аас отправился с визитом в Китай

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rus.delfi.ee
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Taavi Aas
Taavi AasFoto: Tiit Blaat

Сегодня начинается визит мэра Таллинна Таави Ааса в Китайскую Народную Республику, в ходе которого он встретится с коллегами в Пекине и Чэнду, сообщает Раэпресс.

В столице южнокитайской провинции Сычуань Чэнду Аас выступит также на инновационном форуме, посвященном новым моделям экономики, современным энергетическим решениям и развитию городов.

"Чэнду с более чем десятимиллионным населением — один из наиболее динамично развивающихся регионов Китая, с которым у нас хорошие и весьма тесные связи на самом различном уровне, — отметил Аас. — Роль Чэнду для Европы особенно возрастет после того, как начнут действовать новые пути сообщения Китая с Европой, существенно сокращающие сроки поставки товаров".

Таллинн и Чэнду подписали в 2014 году протокол о сотрудничестве, который предусматривает в том числе обмен опытом в области предпринимательства, общественного транспорта, инфотехнологии, образования, культуры и туризма.

Аас подчеркнул, что в Чэнду много высокотехнологичных предприятий, применяются очень интересные транспортные решения. И вообще, Китай — быстро развивающаяся страна, поддержание отношений с городами которой расширяет наш кругозор и приносит несомненную пользу.

Вторая часть визита пройдет в Пекине, где будет подписан договор о сотрудничестве двух городов. Как отметил Аас, это выход на новый уровень отношений с китайской столицей. Общение руководителей проложило тропу, по которой теперь пойдут представители самых разных сфер деятельности городов.

Вместе с мэром визит в Китай совершают представители Таллинского департамента предпринимательства и промышленного парка "Технополь".

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