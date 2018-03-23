Мэр Таллинна Таави Аас нанял еще одного советника

По словам пресс-секретаря Таллиннской мэрии Прийта Симсона, с понедельника бюро мэра города Таави Ааса пополнилось еще одним советником — советником по спорту и работе с молодежью Кейди Высу.

До этого у Ааса было четыре советника.

”Место нового советника нужно для того, чтобы наделить дополнительной ценностью сферу спорта и работы с молодежью”, — сказал Симсон.

Высу состоит в Центристской партии уже 13 лет и долгое время работала помощником Ааса в его бытность вице-мэром.

На вопрос о размере ее зарплаты Симсон не ответил. Более точную информацию получить на данный момент невозможно, поскольку по новому закону зарплаты работников мэрии обнародуются раз в год — 1 апреля.