03.05.2018, 14:50

Мэр Таллинна: стремящиеся выразить недоверие лицемерят

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rus.delfi.ee
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Birgitta Festival 2018 pressiüritus
Birgitta Festival 2018 pressiüritusFoto: Jaanus Lensment

Мэр Таллинна Таави Аас уверен, что оппозиция в городском собрании лицемерит, указывая причины попытки выражения недоверия.

Как заявил сегодня Аас, противостояние утверждению вице-мэра Калле Кландорфа председателем совета АО "Таллинский городской транспорт" (Tallinna Linnatranspordi AS) обусловлено политической конкуренцией, а не сущностными причинами.

"Так принято повсеместно, что советом предприятия руководит представитель собственника, в данном случае, города, — сказал Аас. — Калле Кландорф — опытный и твердый руководитель высокого уровня, который поможет вывести предприятие из той передряги, в которую оно попало. Когда руководители города входят в советы, это позволяет им также лучше осознавать потребности развития предприятия. Мне очень жаль, что подозрение, павшее на некоторых работников "Таллинского городского транспорта", пытаются использовать для нанесения ущерба всему предприятию. Последние обвинения сопровождаются требованиями приватизировать предприятие, что означает конец бесплатному проезду в общественном транспорте, потому что тогда на первое место выйдет прибыль".

Аас обратил внимание на то, что АО в последние годы вывело на линии десятки новых автобусов, успешно реализовало связанные с трамваем проекты. Поэтому ложка дегтя недавних событий не должна заслонять нам существенных достижения предприятия. А за случившееся сами возложили на себя ответственность и исполнительный руководитель, и он как председатель совета.

Аас добавил, что разглагольствования как реформистов, так и социал-демократов о том, что руководители города не должны входить в советы, отдают лицемерием, поскольку они сами входят в состав многих советов. Почему же тогда не быть в них представителям других партий?

ТОП

"Я надеюсь, что, к примеру, руководитель совета Клиники Тартуского университета реформист Урмас Клаас и руководитель Совета Больничной кассы социал-демократ Евгений Осиновский, — сказал Аас, — могут занять по поводу вызвавшей такое недовольство темы родильных отделений в Валга и Пыльва столь же четкую позицию, как это сделали люди, связанные с АО "Таллинский городской транспорт".

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