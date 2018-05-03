Мэр Таллинна: стремящиеся выразить недоверие лицемерят

Аас обратил внимание на то, что АО в последние годы вывело на линии десятки новых автобусов, успешно реализовало связанные с трамваем проекты. Поэтому ложка дегтя недавних событий не должна заслонять нам существенных достижения предприятия. А за случившееся сами возложили на себя ответственность и исполнительный руководитель, и он как председатель совета.

Аас добавил, что разглагольствования как реформистов, так и социал-демократов о том, что руководители города не должны входить в советы, отдают лицемерием, поскольку они сами входят в состав многих советов. Почему же тогда не быть в них представителям других партий?

"Я надеюсь, что, к примеру, руководитель совета Клиники Тартуского университета реформист Урмас Клаас и руководитель Совета Больничной кассы социал-демократ Евгений Осиновский, — сказал Аас, — могут занять по поводу вызвавшей такое недовольство темы родильных отделений в Валга и Пыльва столь же четкую позицию, как это сделали люди, связанные с АО "Таллинский городской транспорт".