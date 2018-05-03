Мэр Таллинна: стремящиеся выразить недоверие лицемерят

Мэр Таллинна Таави Аас уверен, что оппозиция в городском собрании лицемерит, указывая причины попытки выражения недоверия.
Как заявил сегодня Аас, противостояние утверждению вице-мэра Калле Кландорфа председателем совета АО "Таллинский городской транспорт" (Tallinna Linnatranspordi AS) обусловлено политической конкуренцией, а не сущностными причинами.
"Так принято повсеместно, что советом предприятия руководит представитель собственника, в данном случае, города, — сказал Аас. — Калле Кландорф — опытный и твердый руководитель высокого уровня, который поможет вывести предприятие из той передряги, в которую оно попало. Когда руководители города входят в советы, это позволяет им также лучше осознавать потребности развития предприятия. Мне очень жаль, что подозрение, павшее на некоторых работников "Таллинского городского транспорта", пытаются использовать для нанесения ущерба всему предприятию. Последние обвинения сопровождаются требованиями приватизировать предприятие, что означает конец бесплатному проезду в общественном транспорте, потому что тогда на первое место выйдет прибыль".