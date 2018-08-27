Мэр Таллинна: с насилием молодежных банд на улицах столицы надо покончить

"Не только прискорбно, достойно сожаления, но и недопустимо, что чувство безопасности, которое испытывали до сих пор таллинцы и гости в городе, поколеблено разбушевавшимися бандами молодежи", — сказал он, сообщает Раэпресс.

"Я жду не дождусь, чтобы министр внутренних дел Андрес Анвельт нашел время для встречи со мной, руководством Муниципальной полиции и Пыхьяской префектуры полиции для определения мер по скорейшему восстановлению порядка на улицах города, переключению разгулявшейся молодежи на выполнение ее главной обязанности — учебы, тем более, что до начала нового учебного года остаются считанные дни".