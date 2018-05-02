02.05.2018, 21:00

Мэр Таллинна призывает переходить на бесплатный общественный транспорт


rus.delfi.ee
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Pilt on illustreerivFoto: Andres Putting

"Мир движется к тому, что через 5-10 лет бесплатный общественный транспорт получит гораздо более широкое распространение", — уверен мэр Таллинна Таави Аас, который стоял у истоков внедрения этой системы в столице Эстонии, сообщает Раэпресс.

"Когда мы только подняли тему, — вспоминает он, — все считали это абсолютно невозможным, разговоры шли только о том, как вся эта затея провалится. Реальность оказалась прямо противоположной — бесплатный общественный транспорт в Таллинне полностью себя оправдал, а наш опыт показал, что переход на эту систему создает возможность не только сохранения, но даже увеличения инвестиций, — подчеркнул Аас. — Я призываю другие самоуправления, уездные центры общественного транспорта выбрать систему бесплатного проезда, тем более, что государство создало для этого возможности".

Аас как глава Союза городов и волостей Эстонии констатировал, что существует уже немало примеров использования системы бесплатного проезда не только на городском, но и региональном уровне. Так, во французском портовом городе Дюнкерке система распространяется и на окрестный регион. Аас призвал не забывать, что бесплатный проезд — это во многом социальная мера, экономящая средства в первую очередь тех, у кого нет лишних денег. Кроме того, она облегчает жизнь тем, кто живет в стороне от больших городов, где сконцентрированы основные рабочие места, повышает мобильность рабочей силы.

ТОП

10 мая в Таллинне, в рамках Европейской "зеленой" недели пройдет международная конференция "Бесплатный общественный транспорт — для всех. Мечты и действительность". Она соберет в нашей столице заинтересованных политиков, исследователей, представителей объединений гражданского общества из Франции, Польши, Германии, Италии, Швеции, Литвы и Бразилии. Среди прочих, там будет обсуждаться и тема предоставления возможности бесплатного проезда на внутриуездных линиях Эстонии.

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