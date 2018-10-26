26.10.2018, 17:40

Мэр Таллинна призвал главреда "Столицы" аккуратнее высказываться в Facebook. ”Уволить очень трудно”

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rus.delfi.ee
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Yana Toomi Eesti büroo fotokonkursi „Olen eurooplane“ näituse avamine
Yana Toomi Eesti büroo fotokonkursi „Olen eurooplane“ näituse avamineFoto: Rauno Volmar

Мэр Таллинна Таави Аас заявил, что неоднократно говорил сотрудникам газет столичной мэрии, в том числе и главному редактору "Столицы" Александру Чаплыгину, что никого нельзя оскорблять даже на своей личной странице в социальных сетях, сообщает rus.err.ee.

"Я в курсе того, о чем Александр Чаплыгин пишет в своем Фейсбуке. Но дело в том, что это его личная страница. И за то, что человек говорит в своем личном Фейсбуке уволить очень трудно", — заявил Таави Аас в передаче "Радио 4" "Один на один", отвечая на вопрос председателя Украинского землячества Евгена Цыбуленко.

Отметив, что главред ”Столицы” на ее страницах приглашает читателей узнать подробности по разным темам на его странице в соцсети, Цыбуленко обратил внимание мэра на то, что в Фейсбуке господин Чаплыгин позволял там себе неоднократные оскорбления украинцев, в том числе использовал и нецензурную лексику, а кроме того допускал сексистские заявления, оскорбления президента Эстонии Керсти Кальюлайд.

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