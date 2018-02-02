Мэр Таллинна побывал с визитом в бельгийском Генте

Сегодня завершается двухдневный визит мэра Таллинна Таави Ааса в породненный с нашей столицей бельгийский город Гент, сообщает Раэпресс.

Аас по приглашению гентского коллеги Даниэля Термона прибыл в Бельгию для обсуждения перспектив сотрудничества двух городов, в том числе в рамках европейского объединения городов EUROCITES, в состав правления которого входит и Таллинн, а также на знаменитый гентский фестиваль света, в котором принимают участие светохудожники со всей планеты.

На 6,6 километрах променада экспонируются три десятка объектов световой инсталляции, к этому добавляются еще 23 объекта городского пространства.

Аас отметил, что в Таллинне тоже проводится некий аналог гентского фестиваля — "Свет шагает по Кадриоргу", но нужно быть смелее и привносить в городское пространство в темное время года больше света и искусства. Например, распространить фестиваль и на Старый город.

Поездка в Гент — ответный визит. В прошлом году на День города в Таллинн приезжала делегация Гента, и в ознаменование 35-летия дружбы двух городов был подписан обновленный меморандум о сотрудничестве.