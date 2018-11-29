29.11.2018, 13:37

Мэр Таллинна ответил на нападки Госконтроля . ”Петерсон и дальше может утверждать, что после владычества Партии реформ и улитка кажется жеребцом”

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rus.delfi.ee
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Taavi Aas
Taavi AasFoto: Tiit Blaat

”Если экс-мэр Таллинна Юри Мыйс считает, что бесплатный общественный транспорт — бессмыслица, то газета "Пеалинн" вправе об этом написать, даже, если Государственном контролю это не нравится”, — так прокомментировал опубликованные сегодня результаты проведенного Госконтролем аудита мэр Таллинна Таави Аас.

Аудит, анализировавший газеты местных самоуправлений, отметил, среди прочих, проблему "опорочивания политических конкурентов" в городской прессе (стр.19). Мэр Таллинна назвал приведенные примеры поразительными и порождающими вопрос о функциональном умении читать.

"Мне кажется совершенно безосновательным утверждение Госконтроля, что, если Юри Мыйс публично заявляет, что бесплатный общественный транспорт — бессмыслица, то городская газета не имеет права об этом писать, что это "порочит конкурента, — заявил Аас. — В данном случае Юри Мыйс порочил бесплатный общественный транспорт, чем занимаются и многие другие политики во главе с Каей Каллас, и скрывать это нет никаких причин. Государственный контроль мог бы уже понять, что мы живем в свободной стране, и если кто-то что-то существенное высказывает, то эта мысль получает распространение. Тем более, что Мыйс высказал это на фестивале мнений".
Госконтроль усмотрел также попытку опорочить конкурентов в опубликованном в газете "Пеалинн" высказывании социал-демократа Пеэпа Петерсона, что после пребывания у власти реформистов и улитка кажется жеребцом.
"Я считаю, что Пеэп Петерсон и дальше может утверждать, что после владычества Партии реформ и улитка кажется жеребцом, ничего неподобающего я в этом не вижу", — подчеркнул Аас, добавив, что указанная фраза — цитата из газеты "Эрипяэв„, где критическая информация публикуется постоянно.
Среди приведенных примеров "опорочивания", указывается идея реформистов о "ночном мэре", которая, бесспорно, интеллектуально интересна и которую никто не порочил, заметил Аас.
"Разумеется, — сказал он, — мы должны следить за тем, чтобы публикуемое в газетах "Пеалинн-Столица" и районных газетах было сбалансировано. Именно на несбалансированность критики указал Госконтроль. Поэтому я призываю различные партии больше общаться с городской прессой. Но Партия реформ блокировала отношения с городскими СМИ, зато социал-демократы активизировали общение с ними, отсюда и несбалансированность. Полагаю также, что сравнивать "Пеалинн" с каким-нибудь волостным инфолистком не совсем корректно — "Пеалинн" входит в состав Совета по прессе, подчиняется четким правилам, публикует немало представляющих всеобщий интерес материалов о Таллинне и Эстонии, что способствует росту числа читателей и популярности издания. Превращать газету в сухой и бесцветный инфолисток, как, судя по всему, рекомендует Госконтроль, мне представляется необоснованным".
Аас отметил также, что Госконтроль дает, вроде бы, понять, что город должен больше контролировать работу редакции, однако он придерживается противоположного мнения, что горуправа должна быть как можно более отстраненной от повседневной деятельности редакции, чтобы не оказывать на нее непозволительное давление. Мэр упомянул также, что раньше было много критики по поводу того, что в районных газетах изобилие портретов старейшин, но установленные в качестве реакции на эту критику правила оказали воздействие, газеты стали самокритичнее и сбалансированнее.

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