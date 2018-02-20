Мэр Таллинна открыл в Тель-Авиве музыкальный фестиваль

Мэры Таллинна и Тель-Авива обсудили сотрудничество городов и совместно открыли пятый музыкальный фестиваль ”MustonenFest Таллинн — Тель-Авив” в опере Тель-Авива, сообщает Раэпресс.

Вчера состоялась встреча пребывающего с визитом в Тель-Авиве с 18 по 20 февраля Таави Ааса и мэра Тель-Авива Рона Хульдаи. Таллинн и Тель-Авив известны поддержкой малого предпринимательства, а также применением высоких технологий, что принесло им высокую международную оценку. В 2017 году оба города участвовали в конкурсе на звание инновационной столицы и совместно заняли второе место.

”У наших городов множество общих тем и также есть, чему друг у друга научиться, — отметил Таави Аас после встречи. — В Тель-Авиве думают прежде всего о том, чтобы улучшить качество жизни горожан, как при помощи технологий вовлечь их в управление городом, каким образом донести информацию до людей. Произвело впечатление приложение ”Digitel”, при помощи которого горожане могут напрямую обратиться к руководству города. Разумеется, мы обдумываем использование подобной идеи в Таллинне”.

Между Таллинном и Тель-Авивом также поддерживается культурная связь — уже в пятый раз при поддержке обоих городов проходит международный музыкальный фестиваль ”Mustonenfest Таллинн — Тель-Авив”, на котором выступают лучшие музыканты из Израиля и Эстонии. В этом году, в связи с празднованием 100-летия ЭР, фестиваль проходит особенно масштабно. В его рамках состоится 20 совместных концертов эстонских и израильских музыкантов в различных известных залах. Кроме того, в юбилей Эстонской Республики состоится два бесплатных концерта в Тель-Авиве, на которых выступят эстонские музыканты.

На открытии фестиваля выступили Израильский Симфонический оркестр Ришон-ле-Циона, кантор Исраэль Ранд, хоры ”Эллерхейна” и Бат-Кол, с приветствиями выступили мэры Таллинна и Тель-Авива.

”Таллинн играет заметную роль в культурной жизни Эстонии — это дом для многих музыкантов, композиторов и других творческих людей. Поэтому мы считаем важным представлять нашу культуру за рубежом. Во многом благодаря фестивалю ”Mustonenfest” у наших лучших композиторов и музыкантов, особенно молодых, есть возможность представить свое мастерство в Израиле”, — сказал Таави Аас.