Мэр Таллинна отбыл в Эдинбург на конференцию

"Творческое мышление и социальные инновации — необходимое условие улучшения качества жизни, нужно уметь находить новые решения старых проблем, — сказал перед отлетом Таави Аас. — В Эдинбурге мы вместе с политическими лидерами и экспертами других европейских городов как раз и обсудим, в основном, как может культура наилучшим образом объединять и сближать в городе различные сообщества, способствовать налаживанию отношений между различными социальными группами, повышению степени доверия жителей своему городу и государству".

"EUROCITIES" — самая крупная и влиятельная организация, объединяющая крупные города Европы, в нее их входит более 145, в том числе с 1998 года — Таллинн. В 2017 году наша столица стала членом правления организации.