Мэр Таллинна: оппозиция ломится в открытую дверь

Оппозиция действует, конечно, как ей и положено, судорожно стараясь как можно дольше удерживать на повестке дня тему выражения недоверия, чтобы самой удержаться таким способом в картине дня, но при этом она ломится в открытую дверь, считает мэр Таллинна Таави Аас.
"Я принял приглашение оппозиционных в Таллинском городском собрании партий и разъяснил им во вторник на этой неделе еще раз, как развивались события в АО "Таллинский городской транспорт" (Tallinna Linnatranspordi AS), как Таллинн борется с коррупцией, насколько усилена деятельность внутреннего контроля, как постоянно проводятся внутренние аудиторские проверки, — сказал Аас. — Я очень хотел, чтобы на встрече присутствовали и журналисты, дабы они из первоисточника, без эмоциональных вывертов оппозиции, получили сведения о том, какова ситуация и что делается. Но руководитель фракции Реформистской партии в городском собрании Кристен Михал был категорически против.
Мне бояться нечего. Угроза вотумом доверия свидетельствует о постигшем оппозицию разочаровании из-за того, что у нее выбили из рук все козыри: как только выявилась проблема, я немедленно подал в отставку с поста председателя совета ТГТ, заявил об уходе и руководитель предприятия Энно Тамм. Выявив первичные проблемы, внутренний аудит продолжился и вскрыл еще ряд возможных нарушений, после чего мы направили заявление в полицию. На стадии разработки гражданский иск в суд".
И все же, мэр счел, что у желания оппозиции вынести на голосование вопрос о доверии, есть и положительные стороны: "Это дает мне возможность еще и еще раз разъяснить, какие шаги мы предпринимаем. В городских учреждениях Таллинна работают в общей сложности около 15 тысяч человек. Да, среди них находятся и нечестные, но выявление коррупции, т.е. тайного преступления — дело весьма сложное, а разрушить порочную круговую поруку таких людей — нелегко. В результате действий службы внутреннего контроля города Таллинн не раз сам обращался по таким поводам в полицию. Например, 22 февраля мы подали в полицию на основе результатов внутреннего аудита заявление, связанное с поставкой надувных холлов Таллинскому департаменту спорта и молодежи. По нашему заявлению полиция начала расследование, после чего мы внутреннюю проверку прекратили, чтобы не мешать полицейскому следствию".