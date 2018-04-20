Мэр Таллинна: оппозиция ломится в открытую дверь

Мне бояться нечего. Угроза вотумом доверия свидетельствует о постигшем оппозицию разочаровании из-за того, что у нее выбили из рук все козыри: как только выявилась проблема, я немедленно подал в отставку с поста председателя совета ТГТ, заявил об уходе и руководитель предприятия Энно Тамм. Выявив первичные проблемы, внутренний аудит продолжился и вскрыл еще ряд возможных нарушений, после чего мы направили заявление в полицию. На стадии разработки гражданский иск в суд".

И все же, мэр счел, что у желания оппозиции вынести на голосование вопрос о доверии, есть и положительные стороны: "Это дает мне возможность еще и еще раз разъяснить, какие шаги мы предпринимаем. В городских учреждениях Таллинна работают в общей сложности около 15 тысяч человек. Да, среди них находятся и нечестные, но выявление коррупции, т.е. тайного преступления — дело весьма сложное, а разрушить порочную круговую поруку таких людей — нелегко. В результате действий службы внутреннего контроля города Таллинн не раз сам обращался по таким поводам в полицию. Например, 22 февраля мы подали в полицию на основе результатов внутреннего аудита заявление, связанное с поставкой надувных холлов Таллинскому департаменту спорта и молодежи. По нашему заявлению полиция начала расследование, после чего мы внутреннюю проверку прекратили, чтобы не мешать полицейскому следствию".