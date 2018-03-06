Мэр Таллинна: население столицы будет увеличиваться за счет центра и Пыхья-Таллинна

В последующие годы население Таллинна будет расти в основном за счет центра города и приморских зон, констатировал мэр города Таави Аас на открытии сегодня конференции на темы рынка недвижимости и строительного рынка в столице, сообщает Raepress.

Так, обширны планы развития Коплиских линий, включающие и припортовую зону полуострова Пальяссааре.

В Кесклиннаском районе сформировавшаяся сеть дорог исчерпала свою пропускную способность, поэтому городские власти взяли курс на максимальное освобождение центра города от автомобиля и полное предпочтение велосипеду и пешеходу. Этому служат проект новой главной улицы и уводящей транзитный транспорт из центра улицы Рейди, а также малой окружной дороги вокруг озера Юлемисте, создание автостоянок у остановок общественного транспорта, в том числе и остановок электрички за пределами города, развитие трамвайной сети.

По оценке вице-мэра Андрея Новикова, Таллинн имеет шансы в ближайшие 10-15 лет стать городом с полумиллионным населением. А это значит, что 10-20 тысячам семей понадобятся не только жилье, но и инфраструктура, включающая и оказание социальных услуг. Поэтому вопрос стоит о вменении застройщикам крупных территорий в обязанность формирование такой инфраструктуры. На том же Пальяссааре уже в ближайшее время понадобится, к примеру, детский сад. Городу потребуются несколько дополнительных школ.

Совершенно особые перспективы открывают пока еще обсуждаемый проект туннеля между Таллинном и Хельсинки, который приведет к образованию мегаполиса с почти полуторамиллионным населением, а также создание Балтийской железной дороги.