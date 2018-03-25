Мэр Таллинна: мартовская депортация — самое серьезное преступление сталинского режима

Справедливая и безопасная Эстония — лучший ответ инициаторам мартовской депортации 1949 года, подчеркнул мэр Таллинна Таави Аас в сегодняшнем обращении в связи с 69-й годовщиной тех трагических событий.

"Сегодня, 69 лет назад, — говорится в обращении мэра Таллинна, — тысячи людей были увезены в Эстонии из своих домов, чтобы быть отправленными в советские каторжные лагеря и ссылку Мужчин, женщин, стариков, детей. Без всякого суда, без малейшей возможности добиваться справедливости. Они были объявлены врагами народа, и это давало основанному на несправедливости режиму повод делать с ними, что ему вздумается.

Многие вынуждено провели в Сибири годы жизни, многие оставили там здоровье, многие лишились там жизни. Сегодня — день, когда мы чтим память о загубленных жизнях и искалеченных судьбах. Этих увезенных из родного дома людей было более 22 тысяч, и они достойны памяти в наших мыслях, словах, свечах и в наших сегодняшний делах.

Мартовская депортация стала самым серьезным преступлением сталинского режима против народа Эстонии. Такие же репрессии одновременно обрушились и на другие народы. Сталинские репрессии не могут быть забыты, они не могут быть прощены. Их нельзя оправдать жестокими послевоенными временами, не может существовать оснований для объявления врагами народа целых семей. Если мы не будет давать преступлениям должную оценку, то сохраним семена, из которых эти преступления произросли.

Сегодняшняя справедливая и безопасная Эстония — лучший ответ инициаторам мартовской депортации. То, что у нас сформировалось общество, в котором нет места сталинистскому поиску врагов народа, означает провал желавших властвовать с помощью страха. Мы вспоминаем мартовскую депортацию, но строим Эстонию будущего — этого хотели бы и жертвы репрессий".