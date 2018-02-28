Мэр Маарду: в марте станет известен победитель конкурса на новые автобусные перевозки

В редакцию Delfi обратился читатель, который рассказал, что 22 февраля у автобуса Temptrans на маардуском маршруте отказали тормоза. Мэр Маарду Владимир Архипов прокомментировал Delfi, что ситуация с качеством перевозок и состоянием автобусов линий AS Temptrans вызывает много справедливых нареканий как со стороны жителей города, так и со стороны мэрии. Он выразил надежду, что в скором времени маардусцы получат ответственного и профессионального перевозчика, который предложит им безопасный и комфортный транспорт.

Как отмечает Архипов, ситуация непростая еще и потому, что город Маарду не имеет отношения к проведению тендеров на поиск фирм-перевозчиков общественных линий и не выдает разрешения на перевозку по коммерческим линиям. Этим занимается Харьюмааский центр общественного транспорта.

Также мэр заверил, что город никогда не дотировал фирму Temptrans, а дотировал льготный и бесплатный проезд определенных категорий жителей Маарду. ”Без этих 400 000 тысяч в год ни одна многодетная семья, ни один пожилой человек, ни один чернобылец, ни один ученик и учитель не могли бы пользоваться льготами по оплате проезда на том транспорте, что выиграл тендер и обслуживает наш город”, — отмечает Архипов.

”Мы на практике столкнулись с непростой и во многом проблемной ситуацией в вопросе организации конкурсов госпоставок в Эстонии, когда тендер выигрывает фирма, предложившая не оптимальное соотношение цены и качества, а фирма, предложившая наименьшую цену. Наименьшая цена, к сожалению, часто предлагается за счет экономии на качестве — подтверждение тому ситуация с транспортом в Маарду”, — признает Архипов.

В январе Харьюмааский транспортный центр объявил новый конкурс госпоставки на поиск нового перевозчика на маардуских общественных линиях, который будет обслуживать жителей города с 1 января 2019 года. Как отмечает Архипов, в этот раз условия для участия в тендере многократно ужесточились, и фирма должна иметь автобусы, оборудованные электронными инфотабло, кондиционерами, ремнями безопасности на всех посадочных местах, стоп-кнопками, специальным отделением для провоза детских колясок и крупногабаритного багажа.

Кроме того, выросли и требования как к финансовой стабильности, так и к техническому состоянию автобусов и профессионализму перевозчика.

”С 1 января 2019 года наших жителей будет обслуживать 4 общественные линии (вместо нынешних двух), проезд на которых будет бесплатен для всех. На линии 100 Маарду-Лаагна-Таллинн добавится еще 28 отправлений в день (к уже имеющимся 30), а на линии 101 Маарду-Таллинн еще 30 отправлений в сутки”, — говорит мэр Маарду.

Помимо этого, начнут работу и две новые важные линии — 102 Маарду-Мууга- Таллинн (Балтийский вокзал) с 24 отправлениями по рабочим дням и 14 рейсами по выходным, а также линия 103 Маарду-Лоо-Лагеди-Юлемисте-Таллинн (А.Лайкмаа), автобусы которых будут отправляться по рабочим дням 24 раза, а по выходным 16 раз.

”Я вижу в этом большой шаг вперед и искренне надеюсь, что маардусцы получат ответственного и профессионального перевозчика, который предложит им безопасный и комфортный транспорт. 15 марта нам станет известен победитель этого конкурса, после чего на мартовском заседании горсобрания вопрос с общественным транспортом обсудят и депутаты Маардуского горсобрания”, — говорит Архипов.