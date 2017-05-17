Мэр Хельсинки удостоен медали Ратуши

Сегодня исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас встретился с мэром Хельсинки Юсси Паюненом, пепедает Раэпресс.

Во время этой традиционной и проходящей дважды в год встречи мэров, которая сегодня состоялась в Хельсинки, Аас и Паюнен обсудили ход реализации совместных проектов и перспективы сотрудничества. Аас вручил уходящему со своего поста коллеге таллинскую награду — медаль Ратуши за 12-летнее плодотворное сотрудничество.

Он отметил углубляющееся, особенно в последние годы, плодотворное сотрудничество двух столиц, в частности, в области единого проездного билета и решения проблемы парковки, улучшения сообщения между Старой гаванью Таллинна и Западной гаванью Хельсинки, проведения исследования окупаемости подводного туннеля между городами и пр.

Паюнен проинформировал коллегу о коренной реорганизации системы управления финской столицей, политических изменениях в результате прошедших в апреле муниципальных выборов. Паюнен, возглавлявший Хельсинки с 2005 года, отказался баллотироваться в мэры и с 1 июня покидает свой пост.