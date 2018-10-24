Меняется организация движения на улицах Петроолеуми и Уус-Садама



Улица Петроолеуми станет односторонней, ведущей из порта и предназначенной исключительно для большегрузных автомобилей. Уус-Садама станет тоже односторонней, ведущей в порт, которую можно использовать для транспортных средств всех классов. Обычные автомобили и туристические автобусы смогут выезжать из порта вдоль строящейся улицы Рейди в направлении улицы Уус-Садама, а, доехав до нее, сворачивать в сторону терминала "Д" и выезжать через перекресток улиц Лоотси и Ахтри.