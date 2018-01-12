В связи с началом второго этапа строительства туннеля под Палдиским шоссе со среды, 17 января, меняется организация движения на транспортной развязке в Хааберсти, передает Раэпресс.

Для движения в сторону центра города будет открыт со стороны, прилегающей к зоопарку, один ряд над строящимся туннелем.

На направлении от центра города движение будет также идти поверх туннеля.

Остановка Хааберсти возвращается назад, примерно на 170 метров в сторону перекрестка — у ряда для движения к центру города. Ликвидируется временный тротуар на проезжей части улицы Эхитаяте и вновь будет задействован проход для пешеходов по парку на улице Эхитатяте, 152.

Доступ к бензозаправке "Circle K" обеспечивается с улицы Хааберсти.

Такая организация движения будет действовать до весны.

Участников движения просят строго соблюдать требования средств организации движения!