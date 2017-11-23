Меняется организация движения на развязке в Хааберсти

Если погодные условия позволят продолжать работы, с 28 ноября изменится организация движения на реконструируемой транспортной развязке в Хааберсти, сообщает Раэпресс.

Транспорт будет направляться по только что завершенной части развязки - начиная от круга в сторону выезда из города. При этом исчезнут левые повороты на перекрестке Палдиского шоссе и улицы Ыйсмяэ перед магазином K-Rauta. С Палдиского шоссе автобусы будут поворачивать на улицу Ыйсмяэ с улицы Эхитаяте. Дополнительные указатели будут установлены для регулирования проезда к магазину K-rauta и представительству United Motors.

Как отметил вице-мэр Таллинна Калле Кландорф, относительно теплая осеняя погода позволяет продолжить работы на многих объектах, среди которых реконструкция тротуара на улице Вейценберга, земляные работы и строительство основания дороги на улице Раннамыйза, реконструкция парка Таммсааре, реконструкция улицы Гонсиори и т.д.