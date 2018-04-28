Меняется маршрут автобуса линии 27

В связи с предстоящей реконструкцией перекрестка Пярнуского шоссе и улицы Вескитамми, а также Пярнуского шоссе на полосе, ведущей от центра города в районе этого перекрестка, с 10 часов утра 2 мая и до конца рабочего дня 30 сентября меняются маршруты некоторых автобусных линий.

Автобусы линии 27 будут следовать в обоих направлениях по улицам Рохула, Пиллироо, Мёльдре, Саэ и Вескитамми с остановками на объезде на имеющихся остановках Лаанику и Турбасамбла и конечной остановкой на остановке поселок Лаагри автобусов линий 20А и 25 на улице Ваэ.

Поскольку автобусы линии 27 по участку Пярнуского шоссе двигаться не могут, то отпадают остановки Пярнуское шоссе, Вана-Пяэскюла, Силлаотса, Рахну, Лаагри и Нылваку.

Последние две остановки отпадают и у автобуса линии 18, движущегося по направлению от центра города.