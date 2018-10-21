”Меня узнают в электричках”. Иван Макаров — о своем имидже русофоба, закрытии передачи ”Раадиус” и российском ТВ

Выходит, я себя похвалил, но это действительно так. То, что я здесь сижу, это не потому, что я человек, который не любит кого-то. Хотя есть слухи, что я кого-то убил. И, кстати, прочитал на одном форуме где-то года три-четыре назад, что я в свободное от работы время хожу по Таллинну с креслом таким — инвалидной коляской, в которой сидит якобы парализованная девушка. Я собираю милостыню под нее, потом мы с ней это делим, и я иду в публичный дом. Это лишь один из примеров. Я хохотал, ссылки и скриншоты своим знакомым отправил.

Как вы относитесь к тому, что в Эстонии вас называют русофобом?

Дело в том, что я работаю на ”Радио 4”, а у нас аудитория достаточно широкая. Во всяком случае, так всегда утверждали. И прежнее, и нынешнее руководство ”Радио 4” не являются, так сказать, моими сторонниками, большими друзьями. Но и те, и другие говорили, что, когда я выхожу в эфир, ”слушаемость” возрастает скачкообразно. В таком случае, люди очень любят слушать русофобов? Я не верю. Я, в общем-то, в курсе, как меня называют, читал об этом в комментариях.

Если кто-то думает, что до меня не доходит то, что пишется на форумах, конечно, доходит. Я профессионал, меня интересует любое мнение, которое следует за моей передачей или статьей. Тем более, что среди комментаторов есть люди очень осведомленные, компетентные. Они иногда ссылаются на факты мне неизвестные, которые связаны с моей публикацией или передачей. Они дают какие-то ссылки, говорят о каких-то событиях, о которых я не знал. Я, благодаря этому, узнаю больше, иду в Гугл, начинаю искать и нахожу. В следующий раз я более подкован и готов к новым ссылкам.

Как формировался ваш имидж?

Формирование моего имиджа началось с 2006, примерно во второй половине, точно не помню, когда мне предложили делать регулярно обзоры местной русскоязычной прессы на Vikerraadio. Там колоссальная слушательская аудитория, на каждый такой обзор приходилось 100 тысяч и больше слушателей, они как-то это подсчитывали. А у меня есть такая привычка: я очень люблю цитировать. Но, поскольку это было время такое перед бронзовой ночью, я, естественно, брал цитаты, где подстрекали, подзуживали, все это комментировал. В конце концов, на меня окрысились очень многие коллеги из русскоязычных изданий. Тогда их было больше, тогда были и ”Вести дня”. У меня написано несколько десятков статей. Я помню в одном только ”Дне за днем” — в электронной версии ― за одну неделю было написано больше 10 различных. И там очень многие коллеги приписывали мне некоторые вещи, интересные такие, которых я не говорил, не делал. Ну, окей. Никто особо не любит, когда критикуют.

Например, один известный сатирик или писатель, по-моему, говорил, что терпеть не мог критиков, которые критикуют его творчество, ничего не понимают. Пусть попробуют к какому-нибудь рабочему на улице, каменщику, который кладет кирпичи, подойти и сказать: ”Слушай, ты же не так кирпич кладешь!”, и тогда терпеливо выслушать, что он ответит. Поэтому в результате меня несколько повернули, дескать, я против России, русофоб. На самом деле, очень многие деятели русской альтернативной политики (но не буду называть имен) утверждают, что за ними стоит 1/3 населения Эстонии. Хотя уже давно доказано и неоднократно их поправляли, что 1/4, в лучшем случае. Да нет, все равно 1/3 за ними стоит, и кто против них, тот против всех. Вот так. Оказалось, что очень много было различных публикаций, которые выставляли меня в таком свете. И, кстати сказать, мне несколько раз этим летом предлагали опять делать это все на Vikerraadio. Я написал туда, что на эту тему не хочу потратить ни одной минуты своей жизни. Мне это неинтересно.

Вам угрозы поступали?

Да. Письма были. Однажды даже в КаПо интересовались, пришло письмо очень конкретное. Ну, это обычное дело.

То есть в КаПо какую-то информацию слили на вас, как я понимаю, или что?

Нет. Просто пришло письмо с конкретной угрозой, и тогда радио переслало в КаПо. Ничего страшного.

До физической расправы не доходило?

Со мной не так просто расправиться, я вообще-то человек не очень слабый. Волков бояться — в лес не ходить. Кстати сказать, я в городе неоднократно встречался с людьми, которые начинали говорить: ”А вот вы …”. Я всегда спрашиваю: ”Скажите, а когда это было?”. ”Ну вот я не помню, там то и там то сказали против”. Я говорю: ”Скажите, примерно хотя бы, когда и что сказал?”. ”Нет, вот мне кто-то там сказал”. Я говорю: ”Ну, окей”. В конце концов, мы всегда расставались друзьями. Часто здороваемся, когда встречаемся.

То есть в формировании русофобского имиджа можно обвинить русскую прессу?