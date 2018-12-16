"Меня три часа держали в наручниках, а их отпустили сразу”. Дальнобойщику из Эстонии во Франции ”подбросили” 12 нелегалов

Тони работает дальнобойщиком в одной английской фирме около года и на протяжении этого времени его неоднократно предупреждали о том, что в какой-либо из стран ему при помощи посредников могут ”подбросить” нелегалов для транспортировки.

Позавчера около 14 часов Тони вместе с напарником проезжали недалеко от города Кан во Франции и решили остановиться. ”Полчаса мы ели, и за это время они залезли”, — рассказывает мужчина. Далее дальнобойщики направились в Кале, где должны были переправиться через Ла-Манш, но там их задержали пограничниками, которые обнаружили среди багажа 12 беженцев, среди которых были и дети.

”Меня заперли на три часа. Полиция допрашивала, будто кого-то убили. Скорее всего, они думали, что мы ведем с ними дела”, — говорит Тони. Мужчина отмечает, что сами нелегалы при этом были отпущены и отправлены обратно в лагерь для беженцев.

Полицейские сказали Тони, что таких случаев с дальнобойщиками у них очень много: незаконные посредники за определенную плату помогают мигрантам забираться в фуры.

”Пломбы были целыми, то есть кто-то должен был их поставить после того, как эти двенадцать залезли внутрь”, — рассуждает Тони. Он говорит, что каждый день дальнобойщики свой груз не проверяют, поскольку все бумажные дела решаются в самом начале и все дальнейший действия с грузом (в т.ч. открывание-закрывание) также нужно фиксировать на бумаге и это могло бы привлечь излишнее внимание пограничников.

Поскольку при визуальном осмотре Тони ничего подозрительного не заметил, то и заподозрить неладное не смог. ”Мне очень не повезло, что это произошло именно со мной”, — говорит он.