Мемы об EKRE заполонили социальные сети. Цель троллей — повлиять на выборы и привести партию к власти

Конечно же, Яак Киви — это псевдоним, а под своим настоящим именем мужчина состоит в EKRE. При этом политических амбиций в партии у него нет, он просто хочет при помощи мемов сделать общественное мнение ближе к национальному мировоззрению.

Mõned näited Jaak Kivi hallatavate meemilehtede sisust. Illustratsioon: Kairit Edovald

На настоящий момент с Киви связано около 18 страниц с мемами. Мужчина говорит, что у его постов около 1 200 000 просмотров, в то время как собственную рекламу EKRE за месяц в Facebook посмотрело всего 150 000 человек. То есть мемы распространяются намного быстрее и приносят намного больше просмотров.

Сам Киви называет это экспериментом по формированию общественного мнения. При этом если раньше он рисовал мемы сам, то теперь это делают, в основном, другие добровольцы.

”Идея этой кампании с мемами заключается в том, чтобы при помощи юмора абсурда нейтрализовать антипатию в отношении EKRE”, — говорит Киви. На чьи деньги это делается? На деньги тех, кто в этом участвует. Точную сумму Киви называть отказывается, но становится ясно, что речь идет о четырехзначной цирфе. Он говорит, что EKRE кампанию не финансирует, но в курсе происходящего.