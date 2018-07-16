16.07.2018, 20:47

Меморипл Лаури Ауса изменит организацию движения автобусов в Пирита


rus.delfi.ee
EST
Pirita tee
Foto: Siim Lõvi

В связи с проводимым в Пирита 22 июля XV мемориалом Лаури Ауса в этот день с 7 часов утра до 7 часов вечера меняется организация движения проходящих там автобусных линий, пишет Раэпресс.

Так, отменяется остановка Румму автобусов линий 1A, 8, 34A и 38 на улице Пирита при движении от центра города. Остановка Пирита автобусов линий 1A ja 8 на этом направлении будет на улице Меривялья после перекрестка с улицей Клоостриметса — у здания бывшей Пиритаской районной управы, а линий 34A и 38 — на улице Клоостриметса после перекрестка с улицей Меривялья — рядом со зданием бывшей Пиритаской районной управы.

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