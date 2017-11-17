Меэлис Тамбла покидает пост руководителя KredEx Krediidikindlustus

Меэлис Тамбла, участвовавший в основании KredEx Krediidikindlustus и руководивший обществом восемь лет, в конце ноября покинет эту должность в связи с завершением договора.

Тамбла, отдавший финансовому сектору 21 год и руководивший единственным местным страховым обществом, занимающимся кредитными рисками с начала его создания, выразил удовлетворение тем, что KredEx помогло многим нашим экспортерам увеличить свои бизнес-объемы.

”При том, что ситуация в экономике улучшается, мы замечаем в ежедневном общении с предпринимателями их осторожность и желание предотвратить возможные риски по оплате и в период экономического роста”, — описывает Тамбла тенденцию последних лет.

До 2009 года, когда Тамбла заступил на должность руководителя KredEx Krediidikindlustus, он был отраслевым руководителем в разных банках США, работал директором персонального банковского обслуживаняе в SEB, а также был членом правления в Hansa Investeerimisfondid.

KredEx Krediidikindlustus является единственным местным страховым обществом Эстонии, которое предлагает экспортерам возможность страховать свой бизнес от ущерба от неоплаты выставленных счетов. В этом году KredEx Krediidikindlustus компенсировал кредитных ущербов на сумму 506 000 евро, большинство из которых составляли ущербы, связанные с экспортными сделками.

Объем застрахованных сделок эстонских предприятий в III квартале со стороны KredEx Krediidikindlustus достиг 270 млн евро, что на 34 млн евро больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. KredEx Krediidikindlustus страхует сделки предприятий в более чем 60 различных странах, а страхуемый оборот за год превышает полмиллиарда евро.