Меэлис Пай уволен с должности руководителя центра культуры ”Сальме”

Таллиннская служба внутреннего контроля представила районной управе Пыхья-Таллинна промежуточный рапорт о деятельности детского театра, работавшего с центре культуры «Сальме» под руководством Меэлиса Пая. После ознакомления с рапортом старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд сделал предложение директору центра «Сальме» расторгнуть договор с Меэлисом Паем.

Городская служба внутреннего контроля начала проверку делопроизводства в центре культуры ”Сальме” в начале нынешнего года по просьбе старейшины района. Промежуточный рапорт внутреннего контроля прилагается к данному пресс-сообщению, сообщает управа Пыхья-Таллинна.

”Уже в прошлом году стали поступать сигналы о том, что в центре культуры ”Сальме” не все в порядке. Исходя из этого мы затребовали из центра культуры договоры и другую документацию и затем обратились в городскую службу внутреннего контроля. После получения рапорта я сделал директору центра культуры предложение расторгнуть трудовой договор с Меэлисом Паем”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд.

По словам Кальюлайда, это, к сожалению, не первая кадровая перестановка, которую районной управе Пыхья-Таллинна пришлось сделать за последние несколько месяцев.

”Год назад, когда меня утвердили в должности старейшины, я сказал, что вижу одной из своих задач наведение порядка в районной управе. С этой целью были сделаны различные кадровые перестановки как на уровне руководства, так и среди специалистов — в том числе и в учреждениях, подчиняющихся управе”, заметил Кальюлайд.

По его словам, ”Сальме” должен в будущем стать современным центром культуры, ни в чем не уступающим, например, ”Котлу культуры”.

В промежуточном рапорте внутреннего контроля говорится, что в центре культуры ”Сальме” были заключены сомнительные договоры. В ряде случаев сумма услуги была незначительно ниже установленного законом для договоров о госпоставках границы. Это может свидетельствовать о намерении избежать объявления конкурса на заключение таких договоров. Управление проектом детского театра, во главе которого стоял Меэлис Пай, не соответствовало установленным требованиям. Использование бюджетных средств не было прозрачным и оправданным.

Например, в отчете внутреннего контроля упомянуты договоры о предоставлении услуг по составлению маркетингового плана для детского театра и организации сбыта. По словам работников центра, договорами занимался Меэлис Пай. Сам Пай утверждает, что ничего не знал об этих договорах. Кроме того, представитель фирмы, которая согласно договору должна была оказывать соответствующие услуги, сказал, что не обладает информацией о данных документах.

Большая часть договоров, представляющих интерес для службы внутреннего контроля, заключена с лицами из круга знакомых Меэлиса Пая. Таллиннская служба внутреннего контроля продолжает проверку центра культуры ”Сальме”.

Раймонд Кальюлайд встретится сегодня в 14.00 с работниками ”Сальме”, чтобы ознакомить их с создавшейся ситуацией. Журналисты могут получить дополнительные комментарии старейшины района сегодня в 14.15 в центре культуры ”Сальме”.