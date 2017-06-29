Меэлис Пай: Сависаара отравили, поэтому нужно создать избирательный список

Если в Эстонии уже с помощью искусственного стафилококка пытаются убрать известных политиков, то нужно создать свой избирательный список — по крайней мере так считает бывший руководитель Горхолла Меэлис Пай.

Согласно данным Delfi, одним из тех, кто может примкнуть к планируемому Яной Тоом избирательному списку, может быть экс-руководитель культурного центра Сальме и Горхолла Меэлис Пай. По его словам, создать отдельный избирательный список группу центристов побудила тяжелая болезнь бывшего председателя Центристской партии Эдгара Сависаара.

Пай считает, что Сависаар не случайно заразился опасной бактерией, отнявшей у него ногу, а это был намеренно отравлен с помощью искусственного стафилококка — уничтожающей плоть бактерии.

”Если в Эстонии с помощью таких средств устраняют известных политиков, то нужно что-нибудь предпринять”, — сказал Пай Delfi.

Неизвестно, разделяют ли убеждения Пая другие возможные участники списка Сависаара. Как заверяет сам Пай, в больших кругах, куда входит более ста человек, сейчас активно обсуждается, как найти подтверждение умышленного отравления и как двигаться дальше на политическом фронте.

"Верю, что многие члены собрания присоединятся, если будет создан избирательный союз", — добавил Пай. Первые конкретные встречи должны пройти уже в июле.