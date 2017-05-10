Меэлис Пай: Раймонд Кальюлайд для самопропаганды приказал организовать три бесплатных представления

Меэлис Пай ответил на сообщение старейшины Пыхья-Таллинна Раймонда Кальюлайда о том, что из-за неправильного использования денег налогоплательщиков Пая уволили из культурного центра "Сальме".

"Утверждения Раймонда Кальюлайда о моей работе в культурном центре "Сальме" и о работе и работниках культурного центра чрезвычайно злонамеренные и оскорбительные.

Произвольное толкование внутреннего аудита, ссылки на договоры и т. д. — будто выдержка из пропагандистской книги для морального уничтожения противника. Все заключенные договоры составлены соответствующими должностными лицами Пыхья-Таллинна, и предельные суммы поставок получили их одобрение.

Ложь общественности, будто аудит был начат уже в начале января, очень четко характеризует человека, единственное желание которого в том, чтобы, пройдя по трупам, нажиться в политическом плане.

Кальюлайд использовал свою власть, и по его прямому распоряжению в 2016 году по заказу Пыхья-Таллинна состоялись три бесплатных представления в Пыхья-Таллинне и культурном центре "Сальме". При этом расходы и оплату выступлений участвовавших в представлениях актеров покрыл культурный центр. Этим причинили прямой ущерб приблизительно на 6500 евро. Согласно постановлению Таллиннской горуправы, городским учреждениям запрещено оказывать бесплатные услуги через спонсорскую или какую-либо другую деятельность.

Все эти три представления были продиктованы желанием Раймонда Кальюлайда пропагандировать свою личность за деньги налогоплательщиков.

Вся негативная медиакампания исходит из желания подавить меня после того, как я обнародовал происходившую в ходе конкурса на проектирование Таллиннского горхолла деятельность. Почему не привлекли внутренний контроль к инциденту, когда член правления Горхолла, по утверждению архитектора Райне Карпа, приходил убеждать его, чтобы он сразу передал авторские права Allianss Arhitektid OÜ. Этим создали ситуацию, когда в аукционе смогло участвовать только вышеуказанное предприятие и вместо начальной цены работ в 6,2 млн евро Allianns Arhitektid OÜ сделало предложение на 9,7 млн евро.

Кальюлайд, который, как утверждается, является пиарщиком и руководителем Центристской партии, должен был выяснить, как могут происходить такие вещи и куда и кому пошла бы образующаяся разница в цене".