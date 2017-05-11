Меэлис Пай о своем увольнении: все это уже было в советской России 20-х и 30-х

Уволенный с должности художественного руководителя культурного центра ”Сальме” Меэлис Пай прислал в редакцию Delfi очередное опровержение обвинений в свой адрес.

”Читая публикации Delfi за последние дни, можно с уверенностью сказать, что самым важным культурным учреждением страны является центр культуры ”Сальме”, где вертятся миллионы и гнездится банда мафиози во главе с неуловимым Меэлисом Паем”, — пишет Пай.

„Если все договоры были составлены или утверждены юристами управы Пыхья-Таллинна, пройдя тендеры, экспертизы, то какое право имеет общественность глумиться над частными предприятиями, которые зачастую вносили вклад в Детский театр за счет своего времени и ресурсов?”

„Предъявлять, что Меэлис Пай ходил с некоторыми предпринимателями в один детский сад или учился в одной школе, неуместно! Театральный мир настолько мал, что все, кто хоть как-то соприкасается с этой сферой, знают друг друга”, — отметил он.

„И тут на сцену культурного центра ”Сальме” выходит "мойщик ног при боярах", для которого не представляет никакого труда состряпать очередную писанину и при помощи связей опубликовать ее в СМИ. И народ Эстонии может спокойно идти утром на работу: великий преступник выведен на чистую воду! Все это уже было, если вспомнить происходившее в советской России 20-х и 30-х”.

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