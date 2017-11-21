Меэлис Пай был наказан за коррупцию, но обжаловал решение

Бюро по борьбе с коррупцией Центральной криминальной полиции начало производство о проступке в отношении Меэлиса Пая, заподозрив его коррупционном использовании его служебного положения или влияния. Меэлис Пай обжаловал решение о проступке и его рассмотрит суд, сообщила Центральная криминальная полиция.

Полиция не прокомментировала, в чем состоял проступок Пая, также не удалось получить комментарий у самого Пая.

В марте Таллиннская горуправа на внеочередном заседании решила освободить Меэлиса Пая от должности председателя совета Tallinna Linnahalli AS, потому что он заключил с самим собой трудовой договор на замещение должности художественного руководителя, причем условия договора не были оговорены с представителем владельца.

Пай назначил себе зарплату в 3500 евро в месяц, ежегодное повышение зарплаты на 5%, служебный автомобиль, лимит на использование мобильной связи в 300 евро и 35 дней отпуска в год.