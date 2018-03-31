Медвертолеты еще не скоро станут круглосуточно ”боеготовными”. Все дело в деньгах?

Полеты с медицинскими целями хотели бы совершать и частные предприятия, но достаточно вместительные вертолеты есть только у Департамента полиции и погранохраны, пишет Eesti Päevaleht.

Сейчас ведомственные вертолеты работают как по графику. Каждый день с девяти до пяти они готовы в случае необходимости за 15 минут подняться в воздух. В остальное время суток они могут вылететь в течение часа. Это для осуществления критических медполетов — очень долго.

Вертолет используют лишь в случае крайней необходимости — когда пациент должен быть доставлен в больницу очень быстро. Зачастую такие полеты осуществляются между островами и материком. Хуже всего обстоят дела на маленьких островах, где нет местной больницы.

Для решения проблемы хотят создать еще одну вертолетную бригаду в рядах Департамента полиции и погранохраны. А это удовольствие не из дешевых. Только одно обучение капитана стоит 350 000 евро. При нынешнем уровне зарплат это — зарплата капитана за восемь лет. Также в экипаж входят еще три члена, а для обслуживания машины необходима еще команда техников из четырех человек.

По словам вице-канцлера по охране порядка и миграционной политике МВД Райво Кюйта, круглосуточная готовность к вылету за 15 минут для начала выльется в пару миллионов евро на вербовку и обучение персонала. Также необходимо удерживать обученных пилотов в должности.

”Сейчас, например, месячная зарплата пилота вертолета такого типа в частном секторе составляет 6 500-6 700 евро. У наших пилотов — в половину меньше”, — поведал Кюйт и добавил, что они собираются обратиться к властям с предложением выделить дополнительные финансы на обучение персонала.

По мнению заведующего отделом развития систем здравоохранения МВД Агрис Коппель, формирование одной команды такого типа решило бы проблему. По его словам, представитель министерства встречали и с частными предпринимателями, которые исследовали возможности самостоятельно предлагать медицинские полеты. Но данное соглашение еще не заключено. В принципе, не исключена и такая возможность, ведь больницы сами вправе решать, кого заказывать . Но не на каждом вертолете можно перевезти больного.

”Мы и не знаем, есть ли еще в Эстонии подобные вертолеты, способные перевезти лежачего пациента вместе с парой сопровождающих”, — признал Коппель.

МВД намерено сделать соответствующее предложение правительству на следующей неделе.