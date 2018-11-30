30.11.2018, 12:45

Медсестры и работники по уходу впервые начнут получать доплату за работу на выходных и в ночные часы

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rus.delfi.ee
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Tervishoiutöötajad korraldasid täna hommikul hoiatusstreigi Narvas
Tervishoiutöötajad korraldasid täna hommikul hoiatusstreigi NarvasFoto: Sergei Stepanov, NPA

С 1 апреля следующего года часовая оплата медсестер в период с 22:00 до 6:00 будет на 5% выше. Часовая оплата за работу по выходным с 1 апреля 2020 года увеличится на 10%, значится в пресс-релизе.

”В здравоохранении круглосуточная работа при уходе за пациентами крайне необходима. В то же время, работа в ночные часы очень сильно изнуряет как морально, так и физически, и должна достойно оплачиваться в таких видах работ, в которых ночной работы невозможно избежать. Достигнутое соглашение — четкий знак того, что в Эстонии труд работников здравоохранения стал больше цениться, чем раньше”, — пояснила вице-президент Союза медсестер Эстонии Герли Лийвет.

В коллективном договоре также оговорено, что помимо основного отпуска работник здравоохранения имеет право получить 5-7 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска в год. Это на два дня дополнительного отпуска больше, чем раньше.

”Медсестры и работники по уходу являются самой многочисленной силой, работающей в системе здравоохранения, с которой пациенты сталкиваются самым непосредственным и интенсивным образом, поэтому важно с помощью предложения лучших условий труда предотвратить выгорание медсестер и работников по уходу”, — сказала Герли Лийвет.

С точки зрения обеспечения последовательного качества здравоохранения Союз медсестер Эстонии ценит достигнутые в ходе переговоров договоренности, потому что они поддерживают моральное здоровье медсестер и работников по уходу, уменьшают риск выгорания работников и повышают удовлетворенность работой.

”Мы выражаем признательность Эстонской кассе медицинского страхования и Союзу больниц Эстонии за то, что они изыскали возможности внести вклад в улучшение условий труда работников здравоохранения, также благодарим Союз врачей Эстонии и Профессиональный союз работников здравоохранения Эстонии за конструктивное и результативное сотрудничество”, — сказала Герли Лийвет.

Союз медсестер Эстонии является крупнейшей профессиональной организацией медсестер в Эстонии, в которой состоит около 4000 членов. Союз ставит перед собой цель по улучшению здоровья населения, развитию профессии медсестер и повышению сознательности людей в плане здоровья. Союз медсестер Эстонии входит в Международного совет медсестер и Европейский совет медсестер.

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Медсестры и работники по уходу впервые начнут получать доплату за работу на выходных и в ночные часы

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