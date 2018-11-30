Медсестры и работники по уходу впервые начнут получать доплату за работу на выходных и в ночные часы

”В здравоохранении круглосуточная работа при уходе за пациентами крайне необходима. В то же время, работа в ночные часы очень сильно изнуряет как морально, так и физически, и должна достойно оплачиваться в таких видах работ, в которых ночной работы невозможно избежать. Достигнутое соглашение — четкий знак того, что в Эстонии труд работников здравоохранения стал больше цениться, чем раньше”, — пояснила вице-президент Союза медсестер Эстонии Герли Лийвет.

В коллективном договоре также оговорено, что помимо основного отпуска работник здравоохранения имеет право получить 5-7 календарных дней дополнительного оплачиваемого отпуска в год. Это на два дня дополнительного отпуска больше, чем раньше.

”Медсестры и работники по уходу являются самой многочисленной силой, работающей в системе здравоохранения, с которой пациенты сталкиваются самым непосредственным и интенсивным образом, поэтому важно с помощью предложения лучших условий труда предотвратить выгорание медсестер и работников по уходу”, — сказала Герли Лийвет.

С точки зрения обеспечения последовательного качества здравоохранения Союз медсестер Эстонии ценит достигнутые в ходе переговоров договоренности, потому что они поддерживают моральное здоровье медсестер и работников по уходу, уменьшают риск выгорания работников и повышают удовлетворенность работой.