18.10.2018, 09:48

Медработники уже десять лет бьют тревогу: здоровье молодых мужчин становится все хуже и хуже

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Uued ajateenijad Kalevi jalaväepataljonis
Uued ajateenijad Kalevi jalaväepataljonisFoto: Kaitseväe pressiteenistus

Позавчера в Северо-Эстонской региональной больнице скончался срочник 1 пехотной бригады Сил обороны Эстонии. После посещения спортзала молодой человек пожаловался на затрудненное дыхание и ему была вызвана скорая. Работники медицины уже на протяжении десяти лет бьют в колокола: состояние здоровье молодых мужчин постоянно ухудшается.

”Данные обследований, проводящихся перед поступлением на срочную службу, с течением времени становятся все более плачевными”, — писал уролог Маргу Пунаб около восьми лет назад в Eesti Päevaleht.

В 2016 году медбрат таллиннской скорой помощи Рагнар Вайкнеметс написал, что состояние здоровья мужчин ухудшается в связи с потреблением излишне калорийной еды, недостаточным потреблением овощей и фруктов, неподвижным образом жизни и другими неблагоприятными привычками. Опираясь на данные Департамента статистики, Вайкнеметс отметил, что более 40 000 тысяч эстонских мужчин в возрасте 24-34 года в скором времени столкнутся с проблемами со здоровьем.

Он отметил, что если раньше экстренная медицина занималась, в основном, тяжелыми травмами, то с течением времени большую долю вызовов стали составлять хронические недомогания, которые с большой долей вероятности связаны с нездоровым питанием и привычками. ”Из своего опыта могу сказать, что люди зачастую не осознают, как возникают хронические болезни и как они связаны с лишним весом”, — отметил Вайкнеметс.

В марте того же года старший научный сотрудник Института развития здоровья Маре Теккель прокомментировала проведенное в 2012 году исследование, которое показало, что состояние здоровья более интенсивно ухудшается именно среди мужчин в возрастной категории 16-24 лет. ”Если мы хотим хоть как-то уменьшить количество неприятных сюрпризов при следующей переписи населения, то следует здесь и сейчас на государственном уровне начать заниматься живущими в Эстонии мужчинами. Особенно молодыми. Заниматься их привычками и через это улучшением состояния их здоровья”, — отметила ученый.

Проведенное весной этого года Силами обороны и TAI исследование подвергло критике систему обучения срочников. Отмечалась недостаточная продуманность физических тренировок и недостаточная компетенция инструкторов, в связи с чем оказывается невозможным обеспечить срочникам стабильное развитие их физических способностей на протяжении всей службы.

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Медработники уже десять лет бьют тревогу: здоровье молодых мужчин становится все хуже и хуже

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Позавчера в Северо-Эстонской региональной больнице скончался срочник 1 пехотной бригады Сил обороны Эстонии. После посещения спортзала молодой человек пожаловался на затрудненное дыхание и ему была вызвана скорая. Работники медицины уже на протяжении десяти лет бьют в колокола: состояние здоровье молодых мужчин постоянно ухудшается.
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