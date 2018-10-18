Медработники уже десять лет бьют тревогу: здоровье молодых мужчин становится все хуже и хуже

”Данные обследований, проводящихся перед поступлением на срочную службу, с течением времени становятся все более плачевными”, — писал уролог Маргу Пунаб около восьми лет назад в Eesti Päevaleht.

В 2016 году медбрат таллиннской скорой помощи Рагнар Вайкнеметс написал, что состояние здоровья мужчин ухудшается в связи с потреблением излишне калорийной еды, недостаточным потреблением овощей и фруктов, неподвижным образом жизни и другими неблагоприятными привычками. Опираясь на данные Департамента статистики, Вайкнеметс отметил, что более 40 000 тысяч эстонских мужчин в возрасте 24-34 года в скором времени столкнутся с проблемами со здоровьем.

Он отметил, что если раньше экстренная медицина занималась, в основном, тяжелыми травмами, то с течением времени большую долю вызовов стали составлять хронические недомогания, которые с большой долей вероятности связаны с нездоровым питанием и привычками. ”Из своего опыта могу сказать, что люди зачастую не осознают, как возникают хронические болезни и как они связаны с лишним весом”, — отметил Вайкнеметс.