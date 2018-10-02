02.10.2018, 18:25

Медработники отправили публичное обращение в связи с вопросами доступности специализированной врачебной помощи

 (21)
rus.delfi.ee
EST 2
Eve Kivistik
Arsti juuresFoto: Tanel Meos

Более пятисот работников сферы здравоохранения Ласнамяэ, Пирита и Виймси отправили сегодня членам Рийгикогу, Таллиннской городской управе, управам частей города Ласнамяэ и Пирита, а также Виймсиской волостной управе публичное обращение в связи с первичными результатами тендера Больничной кассы на оказание помощи врачей-специалистов.

В соответствии с ними, 150 000 жителей лишатся возможности попасть на оплаченный Больничной кассой прием находящихся рядом с домом оториноларинголога (ЛОРа) и глазного врача в Ласнамяэ и кардиолога в Пирита и Виймси. На 60-90 процентов также сократится объем бесплатных приемов многих других врачей-специалистов, например, гинеколога, ортопеда, гастроэнтеролога и пульмонолога.

”В результате конкурса на оказание услуг специальной врачебной помощи услуги здравоохранения должны становиться не только лучше и дешевле, но и оказываться в месте, приближенном к пациенту. Установление таких условий в отношении оказания специальной врачебной помощи входит в компетенцию Больничной кассы как представителя пациентов”, — сказал исполнительный руководитель Medicum Tervishoiuteenused Тынис Аллик.

Читайте также:

По словам Аллика, в тот день, когда должен был начаться новый период действия договоров по оказанию специальной врачебной помощи, клинике Medicum пришлось давать много разъяснений по поводу того, почему невозможно зарегистрироваться на бесплатный прием к врачу-специалисту. ”Нам пришлось разъяснять создавшуюся ситуацию как пришедшим на место за помощью пациентам, так и тем, кто хотел зарегистрироваться на прием по телефону или электронной почте. По словам работников нашей регистратуры, каждую минуту нам приходилось отказывать в регистрации на прием к врачу более чем одному из обратившихся”, — сказал Аллик.

”Помимо того, что жителей Ласнамяэ оставят без оплаченных Больничной кассой визитов к глазному врачу, о провале тендера на оказание помощи врачей-специалистов свидетельствует и тот факт, что без помощи останутся и многие слабовидящие и слепые люди, которые до сих пор ходили на приемы в клинику доктора Тийны Пакосты. Остается непонятным, почему Больничная касса посчитала необходимым отправить и так с трудом передвигающихся слабовидящих и слепых на поиск новых клиник, оказывающих врачебные услуги”, — отметила руководитель глазной клиники Silmalaser доктор Кай Ноор.

По словам руководителя клиники Fertilitas Иво Саарма, стоит признать провал конкурса на оказание специализированной врачебной помощи и исправить совершенную ошибку. ”Нет смысла искать виновных и тратить время на оправдания, стоит признать, что результаты оказались неудовлетворительными. Нужно запастись временем на разработку нового тендера и критериев отбора, которые учитывали бы потребности пациентов, а также привлечь представляющие разные интересы группы и экспертов вне Больничной кассы. До тех пор возможно продолжать с уже имеющимися договорными партнерами, прекратив создавшуюся на сегодня путаницу”, — сказал Иво Саарма.

Саарма добавил, что новые критерии должны исключить всяческие ухищрения и увертки и дать уверенность пациенту в том, что предлагаемая услуга является качественной, а не симуляцией оказания врачебной помощи. ”Всячески оправдана идея объявления тендеров по отдельным врачебным специальностям, чтобы исключить повторения сегодняшней запутанной ситуации”, — добавил Иво Саарма.

Ознакомиться с текстом публичного обращения работников сферы здравоохранения можно здесь.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Отменен оправдательный приговор Красноглазову, который за счет бюджетных средств купил себе телевизор, мобильный, ноутбук и мебель

02.10.2018
Тартуский окружной суд накануне отменил оправдательный приговор суда первой инстанции директору Института Пушкина Андрею Красноглазову и возглавляемой им организации. Прокуратура обвиняет Красноглазова в присвоении средств, подделке документов и использовании поддельных документов. Обвинители считают, что Красноглазов присвоил почти 9000 евро, которые организация получила из бюджета Нарвы на финансирование несколько лет действовавшей в городе Школы точных наук.
Подробнее


Медработники отправили публичное обращение в связи с вопросами доступности специализированной врачебной помощи

02.10.2018
Более пятисот работников сферы здравоохранения Ласнамяэ, Пирита и Виймси отправили сегодня членам Рийгикогу, Таллиннской городской управе, управам частей города Ласнамяэ и Пирита, а также Виймсиской волостной управе публичное обращение в связи с первичными результатами тендера Больничной кассы на оказание помощи врачей-специалистов.
Подробнее

ВИДЕО: Подобной нарвской анимационной студии S.H.A.R.K нет и в Таллинне

02.10.2018
Нарвская анимационная студия S.H.A.R.K начинала пять лет назад, когда в ней работало 40 человек, но теперь постоянными работниками, программистами, аниматорами, являются семь человек — остальные работают временно, по найму.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100051
139,- €
-35% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSBS/19
179,- €
116,35 €
-15% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JSU/03
159,- €
135,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Panama
69,- €
27,60 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100009
189,- €

Очередная волна писем с вымогательствами: мошенники угрожают распространить интимные видео пользователей

02.10.2018
Департамент государственной инфосистемы (RIA) сообщает, что в течение пары последних недель снова начали активно распространяться письма с sextortion-вымогательствами. Департамент просит игнорировать такие письма и не отвечать на них.
Подробнее

Сийм Каллас о работе в Брюсселе: это сейчас все знают, что там много платят. Тогда мне об этом не было известно ничего

02.10.2018
Бывший вице-президент Еврокомиссии Сийм Каллас в честь своего 70-летнего юбилея, который он празднует 2 октября, дал эстонскому Delfi большое интервью, в котором, помимо прочего, рассказал о своей работе в Брюсселе, где он потрудился десять с половиной лет.
Подробнее

ВИДЕО: В Подмосковье пресекли сходку 30 криминальных авторитетов

02.10.2018
Почти тридцать человек задержаны подмосковной полицией на встрече криминальных авторитетов в Истринском районе области. Об этом сообщила "Интерфаксу" представитель регионального главка полиции Татьяна Петрова.
Подробнее

Март Хельме — Яне Тоом: ваша культурная автономия — по ту сторону реки Нарва. Оставьте нас в покое!

02.10.2018
”То, что Яна Тоом выступает за культурную автономию для русских, неудивительно. Мы ведь знаем и видим, как все русскоязычные сливки Центристской партии всеми доступными им средствами продвигают неорусификацию”, — пишет лидер EKRE Март Хельме в своем мнении в Eesti Päevaleht.
Подробнее