Медработники отправили публичное обращение в связи с вопросами доступности специализированной врачебной помощи

В соответствии с ними, 150 000 жителей лишатся возможности попасть на оплаченный Больничной кассой прием находящихся рядом с домом оториноларинголога (ЛОРа) и глазного врача в Ласнамяэ и кардиолога в Пирита и Виймси. На 60-90 процентов также сократится объем бесплатных приемов многих других врачей-специалистов, например, гинеколога, ортопеда, гастроэнтеролога и пульмонолога.

”В результате конкурса на оказание услуг специальной врачебной помощи услуги здравоохранения должны становиться не только лучше и дешевле, но и оказываться в месте, приближенном к пациенту. Установление таких условий в отношении оказания специальной врачебной помощи входит в компетенцию Больничной кассы как представителя пациентов”, — сказал исполнительный руководитель Medicum Tervishoiuteenused Тынис Аллик.

По словам Аллика, в тот день, когда должен был начаться новый период действия договоров по оказанию специальной врачебной помощи, клинике Medicum пришлось давать много разъяснений по поводу того, почему невозможно зарегистрироваться на бесплатный прием к врачу-специалисту. ”Нам пришлось разъяснять создавшуюся ситуацию как пришедшим на место за помощью пациентам, так и тем, кто хотел зарегистрироваться на прием по телефону или электронной почте. По словам работников нашей регистратуры, каждую минуту нам приходилось отказывать в регистрации на прием к врачу более чем одному из обратившихся”, — сказал Аллик.