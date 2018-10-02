Медработники отправили публичное обращение в связи с вопросами доступности специализированной врачебной помощи

”Помимо того, что жителей Ласнамяэ оставят без оплаченных Больничной кассой визитов к глазному врачу, о провале тендера на оказание помощи врачей-специалистов свидетельствует и тот факт, что без помощи останутся и многие слабовидящие и слепые люди, которые до сих пор ходили на приемы в клинику доктора Тийны Пакосты. Остается непонятным, почему Больничная касса посчитала необходимым отправить и так с трудом передвигающихся слабовидящих и слепых на поиск новых клиник, оказывающих врачебные услуги”, — отметила руководитель глазной клиники Silmalaser доктор Кай Ноор.
По словам руководителя клиники Fertilitas Иво Саарма, стоит признать провал конкурса на оказание специализированной врачебной помощи и исправить совершенную ошибку. ”Нет смысла искать виновных и тратить время на оправдания, стоит признать, что результаты оказались неудовлетворительными. Нужно запастись временем на разработку нового тендера и критериев отбора, которые учитывали бы потребности пациентов, а также привлечь представляющие разные интересы группы и экспертов вне Больничной кассы. До тех пор возможно продолжать с уже имеющимися договорными партнерами, прекратив создавшуюся на сегодня путаницу”, — сказал Иво Саарма.
Саарма добавил, что новые критерии должны исключить всяческие ухищрения и увертки и дать уверенность пациенту в том, что предлагаемая услуга является качественной, а не симуляцией оказания врачебной помощи. ”Всячески оправдана идея объявления тендеров по отдельным врачебным специальностям, чтобы исключить повторения сегодняшней запутанной ситуации”, — добавил Иво Саарма.
Ознакомиться с текстом публичного обращения работников сферы здравоохранения можно здесь.