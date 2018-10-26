Медалей Балтийской Ассамблеи были удостоены Энн Ээсмаа, Йоханнес Керт, Криста Ару и Эрки Сависаар

Энн Ээсмаа был удостоен медали за укрепление сотрудничества между Эстонией, Латвией и Литвой. Йоханнес Керт получил медаль за поддержку территориальной целостности Украины и ее вступления в ЕС. Кристе Ару медали была присуждена за укрепление культурных связей между Балтийскими государствами. Эрки Сависаар получил награду за выдающиеся достижения в продвижении цифровой экономики и кибербезопасности.

Согласно решению президиума Балтийской Ассамблеи, медали ассамблеи выдаются за деятельность по укреплению единства и сотрудничества между Балтийскими государствами. Награды присуждаются с 2002 года.

Помимо медалей, на церемонии также были вручены премии Балтийской Ассамблеи в области литературы, искусства, науки и инноваций. Премии по литературе была удостоена латвийская писательница Гундега Репше. Премии в области искусства — литовская балерина Юргита Дронина. Премия в области науки была вручена эстонскому физику и президенту Эстонской молодежной академии наук Элсу Хейнсалу. Премию в области инноваций получило научно-промышленное предприятие Light Conversion Ltd.